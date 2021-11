Senior' Innov tente de trouver une solution au chômage des plus de 45 ans

Pendant six mois et au terme d'un "vrai processus de recrutement", ces cadres d'entreprise d'horizons très divers vont ainsi suivre une sorte de cursus en alternance. D'une part, une mission précise leur est attribuée au sein d'une société de petite taille : "ils doivent mener à bien un projet dit "dormant", c'est à dire qui n'a pas pu se concrétiser à cause d'un manque de moyens ou un manque de compétences dans cette entreprise", précise aussi Raynald Le Nechet, qui chapeaute le dispositif. D'autre part, ces demandeurs d'emploi à grande expérience reçoivent une formation commune à l'AIFCC de Caen, comme des ateliers plus adaptés au parcours de chacun.

"Nous insistons auprès des entreprises pour accueillir ces seniors comme des chefs de projet, et non comme des stagiaires. A l'issue de leur mission, aucun emploi n'est garanti. Mais cela aura permis aux personnes concernées de retrouver une dynamique de groupe, de se reconsittuer un réseau et de rompre avec l'isolement souvent synonyme du chômage." Après une première expérimentation l'an dernier, le dispositif est aujourd'hui bel et bien lancé. "Si cela fonctionne, notre ambition est de lancer deux sessions de vingt personnes, chaque année."