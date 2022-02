Vendredi prochain découvrez Mario Sports Mix, un mélange de sports explosifs à découvrir avec ses proches sur la console Wii de Nintendo.

Incarnez les célèbres héros de Nintendo ou opposez votre propre personnage Mii à Mario, Peach, Yoshi ou Toad dans des matches endiablés. Chaque personnage possède ses propres super attaques : coeurs, boule de feu, marguerite, tir explosif...Sélectionnez votre terrain avec prudence : il aura une influence sur le gameplay, le comportement de la balle ainsi que des éléments du décor. Lors de chaque partie, vous empocherez des bonus qui pourront massacrer le camp adverse, mais aussi des pièces qui augmenteront votre score final. Ainsi, l'issue des rencontres n'est jamais certaine : faites glisser vos adversaires sur une peau de banane ou lancez une carapace verte pour étourdir un joueur pendant quelques secondes... Autant de méthodes pour récupérer le ballon et remporter la victoire ! Chaque personnage du jeu possède un pouvoir spécial : Daisy peut par exemple remplir le camp adverse de fleurs, et Peach lancer une attaque imparable de coeurs roses.



A vous aussi de relever des défis spéciaux ou d'accomplir de nouveaux mini-jeux issus du « Mode Fête ». Dans ce mode, le sport devient encore plus délirant puisque on peut s'essayer à quatre mini-jeux, tous inspirés d'un sport différent. Dans le mini-jeu du basketball, baptisé « Flora a faim ! », vous devez attraper des fruits suspendus au plafond et les lancer dans la bouche de Flora, la plante carnivore... Dans « Smash Hockey », vous devez pousser les autres joueurs et les faire tomber d'une plate-forme à l'aide d'une crosse de hockey et de tirs puissants. Dans « Esquive Bob-omb », vous devez évitez des bombes propulsées par des canons à chaque recoin d'un terrain de ballon prisonnier. Enfin, dans « Tirs Musicaux », des ballons de volley colorés sont envoyés en rythme sur le terrain. À vous d'attraper le ballon correspondant à votre propre couleur et d'éviter les pièges et les ballons pour remporter des points de combo.

Mario Sports Mix arrive vendredi prochain sur Wii !