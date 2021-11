Caen-Bordeaux : des Malherbistes "ravis" de jouer dans un stade plein

A l'automne dernier, le stade Michel d'Ornano a affiché quasi-complet à deux reprises, pour les réceptions de Paris (0-2), puis de Marseille (1-2). Ce samedi 7 mars, la rencontre face à Bordeaux se jouera à nouveau à guichets fermés, mais cette fois, c'est bien la dynamique positive de l'équipe malherbiste qui attire le public, plutôt que le nom prestigieux de l'adversaire...

Les Caennais restent sur une série d'un match nul et de six victoires. L'engouement ne cesse de grandir autour de l'équipe. Le défenseur central Damien Da Silva, le coach Patrice Garande et le latéral Dennis Appiah s'en satisfont largement...

Les Malherbistes ravis de jouer dans un stade plein

Côté terrain, les attaquants Hervé Bazile et Fodé Koïta, convalescents sont forfaits pour ce match contre Bordeaux. Par ailleurs, Emiliano Sala, joueur prêté jusqu'à la fin de la saison par les Girondins de Bordeaux, n'est lui pas autorisé à jouer contre l'équipe au scapulaire, dans le cadre de son contrat.