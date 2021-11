Badminton : le MDMSA à Créteil "pour gagner 8-0"

Fort de la confiance emmagasinée après le beau match nul à Aix-en-Provence, le MDMSA se déplace à Créteil avec de l'ambition. Le coach Stéphane Renault est clair : "Nous y allonspour gagner 8-0 et empocher le bonus offensif." Une prise de position qui détonne avec l'habituelle prudence de l'entraîneur.

Pour la première fois cette saison, l'équipe est au complet : Maja Tvrdy et Antoine Bébin sont de retour et rejoignent Natalia Perminova, Angélique Guilloux, Maxime Michel et Sylvain Ternon. En face, l'équipe de la région parisienne est diminuéepar l'absence de son leader Brice Leverdez, n°1 français, et de Anna Narel.

Les Normands mènent donc sur le papier. Reste à le confirmer sur le terrain.