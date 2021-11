L'Avant match JS Cherbourg/Valence : "un sursaut d'orgueil"

"On n'aime pas perdre, surtout contre les derniers" : Fabrice Chauvin, arrière droit de la JS Cherbourg, donne le ton. Le match face à Valence ce vendredi 6 mars sera gagné ou ne sera pas, afin de laver l'affront à Pontault-Combault (30-27).

"Nous avons pris une bonne claque, espérons que ce soit un mal pour un bien" poursuit Sébastien Leriche, le coach. "Je suis sûr qu'il y aura un sursaut d'orgueil" affirme-t-il, rappelant les belles victoires après la défaite face à Oissel et le match nul à Rennes, deux équipes de Nationale 1. L'entraîneur espère surfer sur le bon état d'esprit collectif que les Mauves ont montré lors des derniers matches à domicile :





Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Conséquence de cette défaite, un entraînement plus dur, sans pause, malgré le dernier week-end vierge de tout match pour la JSC. Beaucoup de sérieux cette semaine, selon Fabrice Chauvin :

Fabrice Chauvin Impossible de lire le son.

Valence, 10e, avait mal démarré son championnat. "C'est une équipe qui n'a pas encore de réalisé de série positive, mais elle est dans une bonne phase." explique Sébastien Leriche :





Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Une victoire rapprocherait encore plus les Mauves du maintien en ProD2. Pour le moment, personne n'évoque officiellement de play-off. "Plus on parle, moins on y arrive. Prenons chaque match, on parlera des play-off plus tard" conclut Fabrice Chauvin.

Pratique. JS Cherbourg/Valence, salle Chantereyne, coup d'envoi 20h30 (ouverture des portes et de la billetterie à 18h).