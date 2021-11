Les joutes de Cerencias à Cérences

Les joutes de Cerencias, une manifestation coorganisée par Rejouets, l'Office de Tourisme du canton de Bréhal, Familles Rurales, le RAM et le Service des Sports et Loisirs de Cérences.



Toute la semaine : jeu de piste, contes, concours de dessin, jeux médiévaux, exposition et d'autres surprises. Le dimanche, un marché des producteurs et artisans, des jeux en bois, une structure gonflable. Troc de jeux et sport, tournois mini-ferme et d'autres animations seront également proposées.



Animations gratuites pour tous.



Ecoutez, Christelle Gaschy, coordinatrice de l'association Rejouets.

