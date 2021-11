Un conte musical à l'Avant-Scène

Dans ce spectacle familial, la comédienne Agathe Bloutin entremêle deux contes modernes : L'Homme qui avait de la mémoire de Julio Cortazar et Le jour où je me suis perdu d'Isaac B.Singer. En découle une aventure truculente du professeur Schlemiel, tête en l'air notoire, incapable de fixer la moindre information dans sa mémoire et qui, par hasard, rencontre son opposé, un homme à la mémoire extraordinaire.

Initiatique

Cette fable qui aborde les thèmes de la mémoire, de la solitude et de l'identité est ponctuée de passages chantés qui servent autant le récit que les dialogues, la musicienne réveillant la mémoire du conteur. Interprété par le comédien Yann Berthelot dans le rôle du conteur, accompagné sur scène par Agathe Bloutin à l'accordéon, L'Homme qui avait de la mémoire se veut un spectacle complet qui sous couvert du rire nous invite à réfléchir.

Pratique. Mercredi 11 mars à 14h30. L'Avant-Scène de Grand-Couronne. Tarif 2,5€. www.grand-couronne.com