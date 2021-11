L'artiste de jazz Kellylee Evans au 106

Plébiscitée par la critique jazz, la chanteuse canadienne possède déjà un joli palmarès de récompenses remises par les institutions les plus prestigieuses depuis l'obtention en 2004 du deuxième prix de jazz vocal du Thelonious Monk Institute of Jazz. Après un album en hommage à Nina Simone, inspiré par la vie de la star et sobrement intitulé Nina, elle se lance un nouveau défi en 2013 avec I remember when, un album très éclectique mariant tous les styles de la musique afro-américaine et faisant fi des conventions.

Audacieuse

La jeune chanteuse ne connaît en effet pas de limites et s'amuse à revisiter des musiques très contemporaines et populaires telles que My name is d'Eminem ou Alors on danse de Stromae façon jazz, avec une incroyable aisance.

Pratique. Mercredi 11 mars à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 10 à 26€. www.le106.com