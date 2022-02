Mine d'or TV

Les américains ont leurs oscars, nous avons nos Césars alors les Belges ont décidé de créer leur propre cérémonie de récompense du cinéma. La 1ère édition aura lieu en ce début d'année et s'appelle « les Magritte du cinéma » du nom du peintre belge surréaliste. La soirée se déroulera le samedi 5 février à Bruxelles et nous pourrons la voir en France à la télé le lundi 7 février à 21h sur TV5 monde.

Vous êtes fans de « Camping paradis » sur TF1 et vous avez toujours rêvé d'être acteur? Alors ne manquez pas le casting national qui est organisé en février et mars. Vous envoyez votre candidature notamment via tf1.fr. Une pré-selection régionale est faite puis vous allez à Rouen le 7 mars et si vous franchissez cette nouvelle étape RDV à Paris pour le casting final. Bonne chance à tous les motivés!

Bonne nouvelle pour les fans de NCIS enquêtes spéciales, la saison 8 inédite démarre le 11février prochain sur M6. Actuellement ce sont les rediffusions de la saison 7, la dernière saison actuellement diffusée aux Etats Unis sera donc enchainée le vendredi en prime time.

Connaissez vous Fabienne Carat, qui interprète la policière Samia Nassri dans « Plus belle la vie »? Cela fait plusieurs années qu'elle est actrice dans la série de france 3, mais elle est aussi chanteuse. Son album s'appelle « Darkpink » et elle présente son 2ème single intitulé « un message égaré ». Ecoutez et jugez par vous-même.

Lecteur en bas de l'article.

A priori elle se débrouille mieux à la TV.