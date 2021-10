Washington (AFP). La découverte d'un fossile vieillit le genre humain de 400.000 ans

Une mandibule avec des dents datant de 2,8 millions d'années trouvée en Ethiopie est le plus ancien fossile du genre Homo, jamais découvert, qui repousse ses origines de 400.000 ans. Cette découverte annoncée mercredi, donne un nouvel éclairage sur l'émergence du genre Homo à qui appartient l'homme estiment les scientifiques dont les travaux paraissent mercredi dans la revue américaine Science. "La mise au jour de cette mâchoire inférieure aide à réduire le fossé dans l'évolution entre l'Australopithèque --la célèbre Lucy datant de 3,2 millions d'années-- et les premières espèces du genre Homo comme l'erectus ou l'habilis", expliquent ces paléontologues. "Ce fossile est un excellent exemple d'une transition des espèces dans une période clé de l'évolution humaine", ajoutent-ils. Cette mandibule a été trouvée en 2013 dans une zone de fouille appelée Ledi-Geraru dans la région Afar en Ethiopie par une équipe internationale de chercheurs menée notamment par Kaye Reed, de l'Université d'Arizona et Brian Villmoare de l'Université du Nevada. Depuis des décennies, les scientifiques cherchent des fossiles en Afrique pour trouver des indices des origines de la lignée Homo mais avec peu de succès puisqu'ils ont découvert très peu de fossiles de la période jugée critique allant de moins trois millions d'années à moins 2,5 millions d'années. De ce fait, les experts ne sont pas d'accord sur la période de l'origine de la lignée Homo, qui a abouti à l'émergence des humains modernes, l'Homo Sapiens, il y a environ 200.000 ans. - Changement climatique - Le nouveau fossile de Ledi-Geraru apporte des indices importants sur les changements intervenus dans la mâchoire et les dents chez le genre Homo seulement 200.000 ans après la dernière trace connue de l'Australopithecus à savoir "Lucy". Son fossile a été découvert en Ethiopie en 1974 pas très loin de Ledi-Geraru. "Des fossiles de la lignée Homo de plus de deux millions d'années sont très rares et le fait d'avoir un éclairage sur les toutes premières phases de l'évolution de notre lignée est particulièrement emballant", souligne Brian Villmoare, le principal auteur. Mais ces chercheurs notent qu'ils ne sont pas en mesure de dire avec cette seule mâchoire s'il s'agit ou non d'une nouvelle espèce du genre Homo. Une recherche complémentaire parue mercredi dans Science portant sur la géologie et le climat dans la même région d'Ethiopie où a été trouvé le fossile de Ledi-Geraruy, met en évidence un changement climatique qui a rendu l'environnement plus aride il y a 2,8 millions d'années. Ces scientifiques ont découvert des fossiles de mammifères contemporains de Ledi-Geraru montrant qu'il y avait surtout des espèces vivant dans des habitats dominés par de petits arbustes et des prairies où les arbres étaient rares. Alors qu'à l'époque de Lucy, la végétation était plus verdoyante. "Nous pouvons voir des indications de sécheresse dans la faune dominante dans l'environnement de Ledi-Geraru", explique Kaye Reed, professeur à l'Université d'Arizona, co-auteur de cette étude. "Mais il est encore trop tôt pour dire si le changement climatique est responsable de l'émergence du genre Homo, il nous faudra avant cela examiner un plus grand nombre de fossiles d'hominidés que nous continuons à rechercher dans cette région", a-t-elle ajouté. L'hypothèse du changement climatique ayant conduit à l'extinction des espèces antérieures à celles du genre Homo et à l'émergence de ce dernier est souvent avancée par les scientifiques, relève le professeur Reed. Dans une autre étude publiée mercredi dans la revue britannique Nature, des scientifiques ont annoncé une nouvelle reconstruction d'une mandibule déformée qui appartenait à un Homo habilis "bricoleur" vieux de 1,8 million d'années découvert en Tanzanie. Cette reconstruction a créé la surprise en faisant apparaître une mâchoire primitive de cette espèce et montre aussi un lien évident avec le fossile de Ledi-Geraru.

