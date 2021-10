Fécamp : il envoie des MMS à caractère sexuel à une mineure

Dimanche 1er mars, dans la nuit, une jeune fille de 12 ans, habitant Fécamp, reçoit des SMS lui proposant un rendez-vous à caractère sexuel. Elle reçoit ensuite des MMS à caractère sexuel. Cela dure jusqu'en début d'après-midi.

La jeune fille en parle à ses parents. Son père décide d'entrer en contact avec l'homme via des SMS. Ce dernier continue à envoyer des SMS sur le même thème. Les policiers de Fécamp sont saisis de l'affaire : ils demandent à l'opérateur de téléphonie de remonter au propriétaire du téléphone d'où sont envoyés du SMS. L'homme, âgé de 30 ans, est interpellé chez lui, au Havre, mardi 3 mars à 10h30.

Le portable est retrouvé mais pas les photos et les SMS, supprimés préalablement. Si le suspect reconnaît être l'auteur des SMS et MMS, il dit avoir composé le numéro de téléphone au hasard et ignorer qu'il s'adressait à une mineure. Il fait l'objet d'une Convocation par Reconnaissance Préalable de Culpabilité pour le 7 septembre 2015, pour appels malveillants réitérés.