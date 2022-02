Yannick Noah est le chanteur français qui gagne le plus d'argent

Yannick Noah se place, avec 3,8 millions d'euros, en tête du classement annuel des chanteurs ayant gagné le plus d'argent en 2010. Il devance David Guetta et Mylène Farmer tandis que Johnny Hallyday sort du top 10 cette année. A quelques jours du Midem, le rendez-vous de l'industrie musicale qui se déroulera du 22 au 26 janvier à Cannes (Alpes-Maritimes), le magazine Challenges publie son palmarès annuel réalisé en partenariat avec le cabinet de conseil Weave.

Grand gagnant de l'année, Yannick Noah s'empare de la première place grâce à son album Frontières qui s'est vendu à plus de 400.000 exemplaires et à sa tournée. L'artiste a en effet vendu plus de 50.000 billets pour son concert du 25 septembre au Stade de France.

David Guetta qui le talonne obtient sa deuxième place en raison de son statut de star internationale. Les revenus à l'étranger du roi des dancefloors dépasse, selon Challenges, ses bénéfices en France.

Absent de ce classement, Johnny Hallyday apparaît toutefois dans les 25 chanteurs français qui ont gagné le plus d'argent en 2010.

Palmarès des chanteurs français 2010 - Challenges/Weave:

Yannick Noah 3,8 millions d'euros David Guetta 3,2 millions d'euros Mylène Farmer 3,1 millions d'euros Christophe Maé 1,9 million d'euros Eddy Mitchell 1,6 million d'euros Florent Pagny 1,5 million d'euros M 1,4 million d'euros Michel Sardou 1,2 million d'euros Marc Lavoine 1,1 million d'euros Jean-Louis Aubert 0,9 million d'euros

Un article Relaxfil