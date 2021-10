Papillons de Nuit 2015 : présentation des groupes finalistes du tremplin Tendance Ouest

Cinq groupes normands ont été sélectionnés pour le tremplin Papillons de nuit, en partenariat avec Tendance Ouest. En plus de se produire sur scène à l'occasion de la quinzième édition du festival, le groupe gagnant remportera également deux jours au studio Pick-Up de Caen afin de réaliser cinq titres démo.

Beach Youth

Formation caennaise, Beach Youth défend depuis septembre 2013 les couleurs d'une indie pop ensoleillée et sautillante, flirtant avec la pop californienne. Le groupe est né de la rencontre des caennais Etienne et Simon (ex-Féline), rapidement rejoints par deux autres Normands, Gautier et Louis-Antonin. Ils dévoilent des arrangements essentiellement pop tout en puisant dans d'autres influences, guidés par des rythmiques énergiques, des riffs puissants et des voix gracieuses. On retrouve dans leur surf pop les accents musicaux de Vampire Weekend, des Drums ou encore de Coastal Cities.

9 Million Witches

Originaire de Granville, le groupe 9MW est composé de deux frères, Damien et Ludovic Landeau. Ils mélangent avec brio rock, heavy, blues ou encore rockabilly, empreinte de leur singularité.

Jahen Oarsman

Armé de sa guitare et doté d'une voix envoûtante et singulière, le caennais Jahen Oarsman dévoile un folk impétueux, oscillant entre harmonie planante et énergie rock. C'est pourtant hors de la cité caennaise qu'il avait fait ses débuts, puisque ses premiers concerts se sont déroulés au début des années 2000, en Espagne, en Angleterre et à Paris. Artiste complet, Jahen Oarsman est à la fois musicien, auteur, compositeur et chanteur, puisant aussi bien dans la pop que la folk,le blues ou la nervosité rock. Entouré par d'autres musiciens (violoncelle, weissenborn), il offre sur scène une prestation orchestrale fascinante.

New Jersey Nets

Originaire d'Alençon, le Groupe New Jersey Nets est un projet réunissant guitares saillantes et saturées mais aussi des effets de reverb et de distorsions. Mené par le jeune et ambitieux Joey Guihaire, le groupe dévoile une musique oscillant entre l'indie rock et trip hop, puisant ses influences dans les Two Door Cinema Club, Deap Vally ou encore Miles Kane.

Jacobson

Mené par la voix sombre, profonde et puissante de Gil Lasserre, Jacobson distille un savant mélange de RnB vintage, de soul et de folk indé. Il prépare actuellement son premier EP 6 titres qui sortira d'ici le printemps 2015.

