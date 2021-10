Montreux (Suisse) (AFP). Nucléaire iranien: reprise des entretiens Kerry-Zarif à Montreux

Les chefs de la diplomatie iranienne et américaine ont repris mercredi leurs négociations sur le nucléaire iranien, ignorant la dénonciation d'un possible accord par le Premier ministre israélien mardi devant le Congrès à Washington. Pour la troisième journée consécutive John Kerry et Mohammad Javad Zarif se sont retrouvés dans un grand hôtel de Montreux, sur les rives du Lac Léman en Suisse. Le secrétaire d'Etat américain n'a pas suivi en direct mardi le discours de Benjamin Netanyahu, engagé dans ces discussions marathon alors qu'approche l'échéance du 31 mars pour aboutir. Ces pourparlers doivent déboucher sur un règlement politique d'ici au 31 mars, puis à un texte technique complet d'ici au 30 juin/1er juillet, garantissant la nature pacifique et uniquement civile du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. John Kerry doit quitter Montreux pour Ryad en Arabie Saoudite en début d'après-midi mais les directeurs politiques et les experts continueront leurs travaux jusqu'à la fin de la semaine en Suisse. Critiquant l'accord que préparent les grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) et la République islamique, le chef du gouvernement israélien a assuré mardi qu'un "accord avec l'Iran ne l'empêchera pas de produire des bombes atomiques". Le président Barack Obama, qui a des relations exécrables avec M. Netanyahu et avait exclu de le rencontrer lors de sa venue controversée aux Etats-Unis, a aussitôt jugé que ce discours n'apportait "rien de nouveau" et n'offrait aucune "alternative viable". "Nous n'avons pas encore d'accord", a affirmé M. Obama, très remonté. "Mais si nous réussissons, ce sera le meilleur accord possible avec l'Iran pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire", a-t-il défendu depuis le Bureau ovale. A Téhéran, la porte-parole du ministère des Affaires Etrangères Marzieh Afkham a dénoncé mardi "les mensonges continus de Netanyahu, devenus répétitifs et ennuyeux, sur les objectifs et les intentions du programme nucléaire pacifique de l'Iran". Ce rapprochement entre les Etats-Unis et son vieil ennemi l'Iran après plus de 30 ans de confrontation, suite à la prise d'otages à l'ambassade de Téhéran en 1979, inquiète Israël mais aussi les alliés des Américains dans le Golfe qui craignent l'expansionnisme iranien. John Kerry s'envole mercredi pour l'Arabie Saoudite où il rencontrera pour les rassurer les chefs de la diplomatie des pays du Conseil de Coopération du Golfe ainsi que le nouveau roi Salman. La menace du groupe Etat islamique qui contrôle de larges territoires en Syrie et en Irak a compliqué la donne au Moyen-Orient, avec l'Iran chiite jouant un rôle de plus en plus important dans la lutte contre ces extrémistes sunnites. - le rôle "positif" de l'Iran - Le général Martin Dempsey, le plus haut gradé américain, a reconnu mardi devant la commission des forces armées du Sénat que l'aide de l'Iran à l'offensive irakienne en cours pour reprendre la ville de Tikrit pourrait être "positive", si la situation ne dégénère pas en tensions interconfessionnelles avec les sunnites. L'offensive de Tikrit, lancée lundi, marque l'implication iranienne "la plus manifeste" en Irak depuis 2004, "avec de l'artillerie et d'autres moyens", a estimé le chef d'état-major inter-armées. Les forces pour reprendre cette ville-clé au nord de Bagdad sont constituées pour un tiers de la 5ème division de l'armée irakienne, et pour deux tiers de milices chiites (soutenues par l'Iran), a-t-il estimé. 30.000 hommes sont engagés, selon Bagdad. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe sont des membres importants de la coalition de 60 Etats constituée par Washington pour combattre le groupe Etat Islamique. Les officiels américains insistent pour souligner que même s'ils parviennent à un accord sur le nucléaire ils ne resteront pas indifférents aux autres activités de l'Iran, toujours qualifié par Washington de principal pays soutenant le terrorisme. "Si nous avons un accord sur le dossier nucléaire, nous pensons que cela va directement contribuer à la stabilité régionale, mais aussi à la sécurité et à la stabilité globale", a déclaré aux journalistes un haut responsable du Département d'Etat. Mais il a aussi lancé une mise en garde: "quoi qu'il se passe sur le dossier nucléaire, nous continuerons à nous opposer fermement à l'expansionnisme iranien dans la région, à l'agressivité iranienne dans la région".

