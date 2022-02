L'interview de GREGOIRE - seconde partie

Pour écouter la première partie de l'interview, cliquez sur ce lien Interview exceptionnelle de Grégoire:

Aprés avoir vendu plus d'un million d'albums (Toi+Moi), Grégoire a sorti le 15 novembre dernier son second opus intitulé Le Même Soleil. Et deux mois plus tard, cet album est déjà disque de platine soit 100 000 exemplaires vendus.

Le lundi 17 janvier, sur la scène de l’Alhambra de Paris, il a permis à de nombreux fans de découvrir en live des chansons comme "Danse", le premier single, "On s’envolera" ou encore "J’avance", extraits du nouvel album. Tendance Ouest vous propose la seconde partie d'une interview exceptionnelle du chanteur. La troisième partie sera proposée demain sur tendanceouest.com

Un entretien réalisé par Didier Foyer. En vrac, Grégoire évoque dans cette première partie les sujets suivants :

Sur scène, il y aura un décor, mais aussi de la vidéo.

Grégoire qui est très impatient de débuter sa tournée.

Même s'il se définit comme n'étant pas un artiste de scène, la plupart de ses chansons donnent l'impression d'être faites pour la scène.

Le 13 avril, il partira en tournée. Une tournée, il enchaînera durant laquelle 5 dates à la suite pendant deux mois. Ce planning chargé pour ne pas dire marathon, permet de donner plus de cohésion au groupe.

Une tournée qui débutera à Lyon au Transbordeur. Les salles de cette tournée correspondent à sa personnalité.