Musique à Caen : audioFILM dévoile le trailer de son prochain EP

Formé en 2013 par Jacqueline et Emmanuel, audioFILM a dévoilé récemment la première partie de leur premier maxi 6 titres. Le groupe nous livre des sonorités rythmées avec ardeur et fougue, sur fond de légèreté élégante. Un point de départ à la rêverie grâce aux synthés rondement menés. Ce souffle normand évoque la chaleur estivale, tout en flirtant avec une Pop-Folk électronique et éthérée ! Chaque titre reflète une émotion, une ambiance, une évasion par des voix douces sans jamais forcer.

Les normands d'audioFILM viennent de publier le trailer de leur prochain EP qui devrait sortir d'ici quelques jours.