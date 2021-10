Paris (AFP). Coupe de France: Paris-Monaco, un choc des buts ?

Le choc des quarts de finale de la Coupe de France oppose mercredi le Paris SG et Monaco, qui se retrouvent trois jours après leur match nul en championnat (0-0), avec cette fois l'assurance de voir les filets trembler, quitte à attendre pour cela les tirs au but. Paris, qui était reparti la mine déçue de Louis II où il a manqué de s'imposer et surtout de prendre les commandes de la Ligue 1, préfèrerait ne pas en passer par cet exercice, à moins de l'entrevoir comme une répétition avant son autre quart de finale, retour, de Ligue des champions dans une semaine à Chelsea (aller: 1-1). Dans la perspective de ce crucial rendez-vous, la demi-heure de jeu supplémentaire que lui imposerait une prolongation ne viendrait pas plus l'arranger. Pour Monaco, ce scénario n'apparaît pas le plus souhaitable non plus, comme en atteste le mauvais souvenir de sa récente élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Bastia qui s'était offert le droit de défier le tenant du titre parisien (11 avril) après la séance de tirs au but remportée 7 à 6 (0-0 a.p.). Tout est donc réuni, à l'exception notable d'Ibrahimovic qui purgera son second match consécutif de suspension, pour que ce match entre les deux derniers représentants français en coupe d'Europe puisse trouver son futur demi-finaliste après 90 minutes. Jeudi, les deux derniers quarts de finale opposeront Brest à Auxerre, deux pensionnaires de Ligue 2, alors que Guingamp ira à Lorient défendre son titre contre Concarneau (CFA, 4e div.), plus petite équipe encore en lice. Le programme: Mercredi (21h00): Paris SG - Monaco Jeudi (19h00) Brest (L2) - Auxerre (L2) (21h00) Concarneau (CFA) - Guingamp (Stade du Moustoir, Lorient)

