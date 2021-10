Caen-Bordeaux : Sala ne jouera pas

Comme l'a confirmé le président des Girondins de Bordeaux au journal Sud-Ouest, en début de semaine, un accord existe entre les deux clubs pour qu'Emiliano ne soit pas aligné à l'occasion du match de Ligue 1 entre Caen et les Girondins. L'attaquant a été prêté au club bas-normand pour six mois et sans option d'achat.

Depuis son arrivée à Caen, Emiliano Sala a marqué 4 buts en 5 matchs (titulaire à trois reprises). En empêchant leur joueur, dont il paie à l'heure actuelle une partie conséquente du salaire, les Girondins annihilent une bonne menace offensive côté caennais.