Brasilia (AFP). Brésil: une juge fédérale demande l'expulsion de l'Italien Cesare Battisti

Une juge fédérale du Brésil a ordonné l'expulsion de l'ancien militant italien d'extrême gauche et écrivain Cesare Battisti, condamné pour meurtres dans son pays, une sentence qui remet en question une décision de la Cour suprême. Il s'agit "d'un étranger en situation irrégulière au Brésil et qui, en tant que criminel condamné dans son pays pour meurtre, n'a pas le droit de rester" au Brésil, a décrété la juge Adverci Mendes de Abreu dans sa sentence rendue publique mardi et à laquelle la défense a déjà dit qu'elle ferait appel. La juge souligne que Battisti doit être expulsé au Mexique ou en France, pays où il est allé après voir fui l'Italie et avant de se réfugier au Brésil en 2004. Selon elle, cette décision n'est pas contradictoire avec celle de la Cour suprême ni celle de l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva de ne pas expulser Battisti, étant donné "qu'il n'est pas nécessaire de livrer l'étranger à son pays de nationalité". Cesare Battisti, 60 ans, est réclamé par l'Italie après avoir été condamné en 1993 par contumace à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres et complicité de meurtres à la fin des années 1970 - les années de "plomb" du terrorisme -, crimes dont il se dit innocent. "La juge veut revenir sur une décision de la Cour suprême et du président (Lula, NDLR) pour avoir donné un visa permanent à Battisti et c'est pourquoi nous allons faire appel", a déclaré à l'AFP Igor Sant'Anna Tamasauskas, l'avocat de Battisti. Battisti, qui vit à Sao Paulo, a confirmé mardi à l'AFP avoir "un visa de résidence permanente et non pas le statut de réfugié politique". "J'ai été mis au courant de la sentence par mon avocat, je n'en sais pas plus", a-t-il dit à l'AFP. Battisti a toujours dit à ses avocats "n'avoir aucune intention de quitter le Brésil" où il a vécu dans la clandestinité de 2004 à 2007, date de son arrestation à Rio de Janeiro. Il avait commencé à y refaire sa vie, après trente ans de fuite au Mexique et en France où il est devenu auteur de romans policiers. Incarcéré pendant quatre ans près de Brasilia, Battisti avait été libéré le 9 juin 2011, quelques heures après que la Cour suprême du Brésil eut rejeté la demande d'extradition de l'Italie, provoquant la colère de Rome. Les juges ont estimé que l'Italie ne pouvait contester la décision "souveraine" de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva qui, au dernier jour de son mandat le 31 décembre 2010, avait refusé de l'extrader vers l'Italie. En représailles, l'Italie avait rappelé son ambassadeur à Brasilia. Le 22 juin 2011, le Conseil national de l'immigration lui avait accordé un permis de résidence permanente dans le pays. Depuis sa sortie de prison, Battisti est resté à l'écart de la presse et n'a fait aucune déclaration. Il s'est réfugié à Sao Paulo, la grande métropole dans le sud du Brésil, où il poursuit son travail d'écrivain. En avril 2012, il avait lancé à Rio son roman, "Au pied du mur", inspiré de ses quatre années de détention à la prison de Papuda, à Brasilia. Outre un roman policier, il a déjà écrit depuis son arrivée au Brésil "Minha fuga sem fim" (Ma cavale) et "Ser bambu" (une expression brésilienne qui signifie plier mais rester solide).

