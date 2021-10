Paris (AFP). Coupe de France: Saint-Etienne premier qualifié pour les demies

Saint-Etienne a beaucoup souffert pour faire respecter son rang en éliminant Boulogne (NAT) aux tirs au but (4-3) mardi en quarts de finale de la Coupe de France, décrochant ainsi le premier son ticket pour le dernier carré. Les Verts, 5e de Ligue 1 à un point de Monaco (4e), et Boulogne, 5e de National, n'ont pas pu se départager après le temps réglementaire et la prolongation (1-1). Boulogne a ouvert la marque sur penalty par Soubervie (79) et Corgnet a égalisé en toute fin de partie (84) pour Saint-Etienne. Et c'est Stéphane Ruffier, le gardien de l'ASSE, qui a arrêté le 5e et dernier tir au but de Boulogne pour donner la qualification à son équipe. Mercredi, le choc au sommet des quarts de finale opposera la Paris SG, double champion de France en titre, à Monaco, trois jours après leur match nul sans but en Ligue 1. Ce match opposera aussi les derniers clubs français qualifiés en coupe d'Europe (Ligue des champions). Le tirage au sort des demi-finales, programmées les mardi 7 et mercredi 8 avril, sera effectué mercredi soir. Mardi Boulogne (NAT) - Saint-Etienne 1-1 a.p. Saint-Etienne qualifié aux tirs au but (4-3) Mercredi (21h00): Paris SG - Monaco Jeudi (19h00) Brest (L2) - Auxerre (L2) (21h00) Concarneau (CFA) - Guingamp (Stade du Moustoir, Lorient)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire