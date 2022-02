Le “boom” des centres de formation

Le salarié lui-même (grâce au Droit individuel à la formation par exemple) ou sa direction peuvent y faire appel pour se qualifier dans divers domaines : bureautique, comptabilité, ressources humaines, management, développement personnel, etc.



L'AIFCC dispose aussi d'un Centre d'étude des langues (CEL) où les salariés peuvent débuter ou se perfectionner dans une douzaine de langues. “L'AIFCC accueille également des entreprises ou des demandeurs d'emploi”, précise Marie Azou, chargée de communication.



Le centre de formation compte trois autres département à destination principalement des étudiants : l'Institut de l'alternance qui permet au jeune de se former tout en se confrontant immédiatement au monde professionnel, l'Institut des métiers santé et social (IMSS) qui offre des préparations aux concours d'infirmier ou de kinésithérapeute par exemple.



Celui-ci dispose aussi de formations à bac+2 et bac+3. Enfin, plus récemment, l'AIFCC a ouvert un institut des métiers de l'architecture et du design (IMAD). Il prépare à l'entrée aux écoles nationales supérieures d'architecture et forme aux métiers du design, de l'agencement et de l'architecture d'intérieur.



En 2009, le taux de réussite aux examens (tous confondus) était de 78%.



Pratique . L'AIFCC organise des portes ouvertes le samedi 5 février de 10h à 17h, 7 rue du Professeur Joseph Rousselot à Caen.



