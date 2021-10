Moscou (AFP). Moscou: début des obsèques de l'opposant Boris Nemtsov

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées tôt mardi matin à Moscou devant le Centre Sakharov où ont commencé les obsèques de l'opposant Boris Nemtsov, tué vendredi par balles tout près du Kremlin. La dépouille mortelle de Boris Nemtsov doit être exposée de 10H00 à 14H00 (07H00 à 11H00 GMT) pour un dernier hommage au Centre Sakharov, musée consacré aux droits de l'Homme et à l'académicien dissident soviétique Andreï Sakharov, avant l'enterrement au cimetière moscovite de Troïekourovskoïe. "C'était quelqu'un dont je me sentais proche. Je voulais lui dire adieu. C'était un homme qui avait des principes, un homme charismatique. Peu m'importe qui l'a tué, c'est une perte irréparable", lance Maria Koniakova, une psychologue. La mère de Boris Nemtsov est assise devant le cercueil ouvert, comme le veut la tradition orthodoxe. Des anonymes et des personnalités comme l'ancien Premier ministre, Mikhaïl Kassianov, ou l'ambassadeur des Etats-Unis, John Tefft, viennent s'incliner et déposer des fleurs. Les obsèques de l'ancien vice-Premier ministre de Boris Eltsine devenu un opposant radical à Vladimir Poutine qui a été tué à 55 ans, doivent se dérouler en présence de plusieurs ambassadeurs de pays européens et d'autres responsables étrangers, parmi lesquels le chef de la diplomatie lituanienne, Linas Linkevicius, le maire de Riga, la capitale lettonne, Nils Usakovs, et le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Konrad Pawlik. Certaines personnalités politiques étrangères, qui avaient annoncé leur intention de se rendre aux funérailles, en ont été empêchées par les autorités russes. Le président du Sénat polonais, Bogdan Borusewicz, a déclaré que les autorités russes lui avaient refusé la permission de s'y rendre, en réponse aux sanctions européennes contre Moscou et l'eurodéputée lettonne Sandra Kalniete a annoncé lundi soir avoir été refoulée à l'aéroport international de Moscou-Chérémétiévo.

