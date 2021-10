Benghazi (Libye) (AFP). Libye: le général Haftar nommé à la tête de l'armée du gouvernement reconnu

Le général controversé Khalifa Haftar, hostile aux islamistes, a été nommé lundi à la tête des forces armées loyales au Parlement libyen reconnu par la communauté internationale, une décision qui risque de rendre encore plus difficile toute solution politique dans ce pays profondément divisé. En parallèle, le Parlement a décidé de reprendre le dialogue politique parrainé par l'ONU, une semaine après avoir annoncé la suspension de sa participation aux négociations, à l'issue d'une rencontre avec le représentant de l'ONU en Libye, Bernardino Leon. M. Haftar, 72 ans, s'autoproclamait déjà chef de l'Armée nationale libyenne (ANL), une force paramilitaire formée notamment d'officiers ayant fait défection de l'armée de l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi, qui combat depuis plusieurs mois les groupes islamistes dans l'est de la Libye. "J'ai choisi le général de division Khalifa Belgacem Haftar pour le poste de commandant général de l'armée", créé sur mesure pour lui par les parlementaires le 24 février, a déclaré sans surprise lundi à l'AFP le président du Parlement reconnu par la communauté internationale, Aguila Salah Issa. Le porte-parole du chef d'état-major de l'armée, le colonel Ahmed al-Mesmari, a précisé que Khalifa Haftar, promu lieutenant-général, devrait prêter serment mardi. Cette annonce intervient alors que la Libye plonge chaque jour un peu plus dans le chaos: le pays est dirigé par deux Parlements et deux gouvernements rivaux; l'un, proche de la coalition de milices Fajr Libya siège à Tripoli, l'autre, reconnu par la communauté internationale, est installé à Tobrouk (est). - Opération 'Dignité' - En le faisant chef de l'armée, les autorités installées à Tobrouk, d'abord ouvertement opposées au général, reconnaissent le statut d'homme fort qu'il a acquis en quelques mois. En mai 2014, face au délitement du pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, Haftar lance une opération contre des groupes qu'il qualifie de "terroristes" à Benghazi (est), fief de milices islamistes lourdement armées. Se présentant comme le "sauveur" de l'armée et d'un pays plongé dans le chaos, il n'hésite alors pas à critiquer les faibles autorités, qu'il accuse de favoriser l'influence de milices d'ex-rebelles au dépend de la construction d'une armée professionnelle et disciplinée. L'opération, baptisée "Dignité", ne rencontre pas le succès qu'il espère et, en octobre, il annonce une nouvelle contre-offensive pour reprendre Benghazi - cette fois-ci avec le soutien du Parlement et du gouvernement. Il parvient à reconquérir une grande partie de la ville. Ces dernières semaines, le général Haftar et ses alliés ont tenté de se placer en première ligne dans la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI), qui monte en puissance en Libye, et réclamé une aide internationale. - Réticences occidentales - Mais les pays occidentaux, qui appellent de leurs voeux l'instauration d'un dialogue en Libye, ont rejeté l'idée de soutenir les forces de Haftar, craignant d'aggraver les divisions, Fajr Libya excluant toute implication du général dans une future solution politique. Dans ce contexte, l'"officialisation" de Khalifa Haftar comme chef de l'armée risque de compliquer davantage la tâche de l'ONU - artisan d'une tentative de dialogue entre parties rivales. En parallèle, et dans ce qui paraît comme un geste de bonne intention à l'égard de la communauté internationale, le Parlement reconnu a décidé de reprendre sa participation au dialogue. Il l'avait suspendue la semaine dernière, arguant de pressions de pays occidentaux pour intégrer des islamistes dans un futur gouvernement d'union. Cette décision a été annoncée après une rencontre avec M. Leon qui s'est rendu également à Tripoli pour rencontrer des représentants du Congrès général national (CGN, Parlement sortant) réactivé par Fajr Libya. Mais plusieurs observateurs soulignent que tout effort de dialogue semble vain si Fajr Libya et les forces de Haftar ne se mettent pas autour d'une même table. Or jusqu'ici, les "ailes dures" des deux camps rejettent tout dialogue avec la partie adverse.

