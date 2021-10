Rome (AFP). Italie: AS Roma-Juventus, le titre est-il déjà joué?

Le savoureux AS Rome-Juventus Turin de lundi (20h45) a perdu beaucoup de goût, 9 points séparant les deux premiers avant la 25e journée, alors que la Roma tente d'amorcer le miracle et que la Juventus peut tuer le Championnat d'Italie. . Trop tard Le "scudetto" pourrait être virtuellement attribué dès la fin de la 25e journée. Avec 12 - en cas de victoire - voire 9 points d'avance - en cas de nul - sur sa dauphine, la Juve serait hors d'atteinte. "Le championnat est encore long" a toujours été le mantra de Massimiliano Allegri depuis qu'il entraîne au sommet de la Serie A, à l'AC Milan puis à la Juve, mais si elle ne perd pas au stade Olympique, il faudrait un effondrement pour perdre le titre. La "Vieille Dame" n'a pas seulement une confortable avance, elle possède aussi un meilleur effectif, un jeu plus structuré que celui de la Roma et l'habitude la victoire avec les trois derniers scudetti remportés. Les coéquipiers de Paul Pogba ont également en poche la victoire de l'aller (3-2) qui équivaudrait à 10 points d'avance virtuels en cas de nul lundi. Même l'histoire de la Serie A penche pour la Juve, aucun leader avec 9 points d'avance à la 24e journée n'a jamais perdu le titre. . On ne sait jamais Mais la Roma va jouer à fond sa dernière chance de revenir sur sa rivale. Une victoire réduirait l'écart à 6 points, une large victoire pourrait peser psychologiquement. Après avoir énormément gâché, l'équipe de Rudi Garcia en a enfin fini avec son horrible série de sept nuls en huit matches qui lui a fait perdre le contact avec la tête, alors qu'elle n'était qu'à une longueur de la Juve. Vainqueur à Rotterdam contre le Feyenoord (2-1) dans des conditions pénibles, le match ayant été interrompu à cause des lancers de projectiles des supporters néerlandais, la Roma a relevé la tête mentalement et retrouvé le chemin de la victoire. Auparavant la "Louve" s'enfonçait dans la médiocrité, elle restera peut-être comme la dernière équipe à avoir concédé un point à Parme, au bord du forfait général. Le déclic en Europa League, quatre jours avant le choc contre la Juve, pourrait fouetter les Romains. Déjà en 2010 l'équipe de Claudio Ranieri avait manqué d'un souffle une remontée aussi spectaculaire, contre l'Inter Milan de José Mourinho. Les bouillants tifosi romains pousseront leur équipe pour tenter de réussir cette fois l'impossible. Résultats de la 25e journée du Championnat d'Italie de football. Samedi Chievo Vérone - AC Milan 0 - 0 Dimanche

