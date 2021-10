Plus de trois ans après son passage au Stade de France et à l'Olympia pour son MDNA Tour, Madonna viendra présenter en France son nouvel album "Rebel Heart" lors du dernier mois de 2015. Auparavant, la reine de la pop aura traversé les États-Unis et une partie de l'Europe.

Sa nouvelle tournée mondiale débutera le 29 août prochain à Miami et s'achèvera le 20 décembre en Ecosse. Son marathon passera par 21 villes nord-américaines et 14 villes européennes, dont Londres, Berlin et Barcelone.