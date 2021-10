Genève (AFP). Ukraine: début des discussions Lavrov-Kerry à Genève

John Kerry, secrétaire d?État américain et son homologue russe Sergueï Lavrov ont entamé lundi à Genève des discussions difficiles sur l'avenir de l'Ukraine et l'assassinat de Boris Nemtsov, l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. A leur arrivée devant un grand hôtel de Genève, où a lieu la rencontre, les deux hommes se sont brièvement serré la main, mais l'atmosphère était tendue et ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. La réunion a commencé quelques minutes après la publication d'un nouveau rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Ukraine, qui fait état de plus de 6.000 morts depuis le début de la guerre civile en avril 2014. "Plus de 6.000 vies ont été perdues en moins d'un an en raison des combats dans l'est de l'Ukraine", a déclaré le haut-commissaire de l'ONU pour les Droits de l'Homme, M. Zeid Ra'ad Al Hussein. Il s'agit du 9e rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine. La rencontre Kerry-Lavrov a lieu également moins d'une semaine après que John Kerry a accusé les responsables russes de lui avoir "menti droit dans les yeux" à propos des combats en cours dans l'est de l'Ukraine. Selon un membre de la délégation américaine de M. Kerry, parlant sous couvert de l'anonymat, le secrétaire d'Etat américain faisait référence à "l'appareil russe de propagande". "Ce que Moscou déclare à propos de ce qui se passe en Ukraine, ne correspond pas à la situation sur le terrain", a-t-il ajouté. John Kerry devrait rappeler à son homologue russe que les Etats-Unis et l'UE travaillent déjà à la mise au point d'un nouveau train de sanctions, si Moscou n'adhère pas au cessez-le feu entré en vigueur le 15 février dernier, selon des responsables américains. La rencontre Kerry-Lavrov est également la première à haut niveau tenue depuis l'assassinat tragique vendredi de Boris Nemtsov à Moscou, qui a soulevé une vague d?indignation tant en Russie qu'à l'étranger. John Kerry a déclaré à la télévision américaine ABC juste avant son arrivée à Genève qu?il fallait une "enquête approfondie, et transparente" sur cet assassinat.

