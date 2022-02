Une usine de vélos pliants à Saint-Lô!

Drôle d'idée de vouloir ainsi vendre des vélos pliants haut de gamme. D'autant plus surprenante que celui qui en est le porteur avait particulièrement bien entamé sa première vie. On connaissait Pascal Baisnée en costume-cravate, concentré sur des séries de cartes à puce de haute technologie à préparer pour des clients pointilleux : commerçants voulant créer un outil de fidélisation, grands groupes pétroliers... Cela semble aujourd'hui à des années lumières.

Aujourd'hui, le Saint-Lois est en chemise et blouson décontracté, aux commandes de la société de vélos pliants Mobiky. Entre l'aventure professionnelle des cartes à puces et celle des petits vélos à la mode, il y a eu une transition, un cap à franchir. Pascal Baisnée explique : "le 20 mars 2009, je fêtais mes 50 ans. Quelques jours avant, j'ai vendu l'entreprise CEV, que j'avais dirigée pendant une quinzaine d'années. C'était le moment de changer de vie". Et comme tout chef d'entreprise, pas question de rester à pantoufler. Il est resté le même : entrepreneur dans l'âme, déterminé, imaginatif, tâchant de "renifler" les secteurs industriels porteurs. Sa nouvelle société est en train d'installer ses locaux administratifs à Saint-Lô.

De la Chine à Saint-Lô:

Pendant des mois, Pascal Baisnée a profité de son temps libre, tout en continuant à s’intéresser à la vie des entreprises et aux marchés à fort potentiel. Mais rien ne le séduisait vraiment... "Je cherchais quelque chose qui pouvait représenter le futur et quand j’ai découvert cet ingénieux petit vélo pliant, il y a eu comme un déclic". Environ un an après avoir vendu sa première entreprise au puissant groupe Chèques Déjeuner, Pascal Baisnée reprend donc du service.

Au printemps 2010, avec sa société PB Finances, il a racheté la société Mobiky, rebaptisée Mobiky Tech. L’équipe gérant Mobiky était basée à Caen depuis environ 5 ans, mais la production des petits vélos se faisait en Chine. De retour en France, les vélos attendus présentaient parfois des défauts de fabrication. Le succès des petits vélos souffrant d’un positionnement "bas de gamme", était compromis. Désormais responsable des destinées de Mobiky Tech, Pascal Baisnée a choisi de repositionner les vélos sur un segment plus haut de gamme.

Il met tout en oeuvre pour développer ce produit sympathique et apparemment efficace, auquel il croit énormément. La participation à plusieurs salons internationaux du cycle et le bon accueil de ses deux roues le persuade qu’il est sur la bonne voie. Il a misé la bagatelle d’un million d’euros sur ce concept. Pour lui, le grand atout du Mobiky, c’est d’être un excellent outil de mobilité urbaine. Il est compact, peut être recouvert d’une housse et, comme ses deux roues restent dans le même axe même lorsqu’il est plié, il peut être poussé d’une main.

Mis en configuration "route" en une poignée de secondes, il se transforme en navette de choix en complément du métro, du train, de la voiture et pourquoi pas, du camping-car ou du bateau. Autre avantage, il n’y a plus de raisons d’avoir peur de se le faire voler dans la rue, car on peut l’emmener partout avec soi : de son logement au bureau, en passant par les ascenseurs les plus exigus. Dans les grandes villes, le Mobiky pourrait séduire un large public. Julie Baisnée, la fille de l’entrepreneur qui travaille avec lui, a constaté avec enthousiasme que : "sur les campus américains, il semble qu’un Mobiky tienne dans le casier universitaire d’un étudiant !"

C’est prometteur pour la suite. Même s’il reste beaucoup à faire. L’objectif actuel est de rapatrier la production des vélos en Basse-Normandie. Reste à trouver des spécialistes de l’usinage et de la soudure de l’alu - de bons contacts sont déjà pris -, recruter des salariés pour réaliser un montage soigneux, organiser un réseau de diffusion solide…

Pascal Baisnée a déjà fait la preuve de son flair et de son sens des affaires, alors on imagine voir bientôt sa structure saint-loise "tourner" comme une mécanique bien huilée.