Jennifer Lopez est de retour avec une reprise de la Lambada

Rappelons que La Lambada a été classé numéro 1 en France de nombreuses semaines au tout début des années 90. Jennifer Lopez de son côté a été découverte en 1999 avec le titre "If you had my love" sur l'album "On the 6". Elle a ensuite connu de nombreux succès jusqu'en 2005 et le titre "Get right".

Son dernier album, "Brave" sorti en 2007 a un peu moins fonctionné et a été très peu vendu en France n'étant pas porté par un ou plusieurs tubes. Elle revient en 2011 avec son nouvel album "Love?" dont le premier extrait "On the floor" est en duo avec Pitbull.

Sur ce titre, Jennifer Lopez reprend pour le refrain le thème de La Lambada, célèbre tube de l'été. Voilà de quoi relancer sa carrière musicale, en tout cas elle l'espère.