Washington (AFP). Les Etats-Unis pourraient rouvrir leur ambassade à Cuba avant mi-avril

Les Etats-Unis pourraient rouvrir leur ambassade à Cuba d'ici la mi-avril, a indiqué vendredi la secrétaire adjointe pour l'Amérique latine Roberta Jacobson après des pourparlers à Washington avec La Havane sur le rétablissement des relations diplomatiques. "Je pense que nous pouvons l'avoir fait à temps pour le Sommet des Amériques" à Panama les 10 et 11 avril, a déclaré Mme Jacobson, interrogée par la presse sur un possible accord entre Washington et La Havane qui verrait aussi Cuba rouvrir son ambassade aux Etats-Unis.

