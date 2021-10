Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille sans Gignac ni Romao face à Caen

L'avant-centre star de Marseille, l'international français André-Pierre Gignac n'est pas dans l'équipe titulaire pour affronter Caen vendredi (20h30) pour la 27e journée, selon la feuille de match distribuée avant le coup d'envoi. Gignac, qui paie des performances en demi-teinte depuis le début de l'année 2015, débutera la rencontre sur le banc. Il sera remplacé à son poste par le jeune Belge Michy Batshuayi, auteur d'un doublé la semaine précédente contre Saint-Etienne, et d'une très bonne semaine d'entraînement en amont du match contre Caen. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 réalisations, Gignac, 29 ans et en fin de contrat à la fin de la saison avec Marseille, avait jusqu'à présent disputé l?intégralité des matches de championnat depuis l'arrivée de l'Argentin Marcelo Bielsa comme entraîneur. Le quotidien spécialisé L'Equipe s'est fait l'écho vendredi matin d'un accrochage entre Bielsa et son attaquant, qui aurait mal vécu une mise à l'écart lors d'une séance d'entraînement jeudi. Selon RMC, Gignac aurait alors quitté la Commanderie, avant d'être raisonné par un coup de téléphone de Bielsa. L'entraîneur a par ailleurs décidé de titulariser son compatriote Lucas Ocampos, pour la deuxième fois consécutive après le match à Saint-Etienne. Ocampos, arrivé lors de la trêve hivernale, prêté par Monaco, devrait débuter sur le côté droit de l'attaque marseillaise, repoussant Florian Thauvin sur le côté gauche. De cette manière, l'attaquant ghanéen André Ayew, auteur de deux bonnes prestations contre Reims puis Saint-Etienne à son retour de la CAN-2015, devrait évoluer aux côtés de Gianelli Imbula en milieu de terrain, à la place d'Alaixys Romao, remplaçant au coup d'envoi. Les équipes Marseille: Mandanda (cap.) - Dja Djédjé, Fanni, Morel, Ben. Mendy - Imbula, A. Ayew - Ocampos, Payet, Thauvin - Batshuayi Entraîneur: Marcelo Bielsa Caen: Vercoutre ? Appiah, Yahia, Saad, Imorou ? Kanté, Seube ? Nangis, Féret (cap.), Bazile ? Sala Entraîneur: Patrice Garande Arbitre: Sébastien Desiage

