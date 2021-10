Olympiade des métiers : la région récompense ses lauréats

C’est une belle victoire pour la Basse-Normandie, une façon de mettre en avant ses talents régionaux avant la réunification. A la fin de la session plénière de la collectivité ce vendredi 27 février, les lauréats ont rejoint le président de la région, Laurent Beauvais, et ses conseillers régionaux. Une vidéo de leur expérience a alors été diffusée pour retracer leur parcours jusqu’à la remise des médailles à Strasbourg, où avait lieu la compétition en janvier 2015. Les médaillés d’or et d’argent vont maintenant se départager lors des prochaines compétitions européennes (en Suède) et mondiale (au Brésil).

Réservées au moins de 23 ans, les Olympiades des métiers sont un concours international qui permet aux jeunes professionnels de se mesurer entre eux. Le but est de promouvoir les métiers techniques ou manuels et de convaincre qu’ils sont indispensables pour le succès économique d’un pays. Un bon moyen de mettre en avant des métiers, mais aussi de jeunes travailleurs, dans un contexte de fort taux de chômage.