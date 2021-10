Canton de Caen V : la droite veut reprendre le sud-ouest

Le socialiste Thierry Legouix avait été élu en 2011 conseiller général du canton Caen 5, dont l’ensemble du territoire concernait la commune d’Hérouville Saint-Clair. Mais le redécoupage territorial a complètement transformé les limites du canton : il inclut désormais le centre et le sud-ouest de Caen (les quartiers de la Prairie, Caponière, Saint-Ouen), comme les communes d’Eterville, Fleury-sur-Orne, Louvigny et Saint-André-sur-Orne. La zone concernée vote traditionnellement à droite, mais Eric Vève (PS) avait remporté Caen 8, qui comprenait une partie de Caen, Fleury-sur-Orne et Louvigny, en 2008.

Cinq binômes engagés

Cinq listes sont présentées : Nicolas Joyau (adjoint au maire de Caen, Modem) et Sylvie Morin-Mouchenotte (UMP) avanceront tous deux dans une liste d’union de la droite et du centre. Ils seront opposés à Eric Vève (PS), conseiller général sortant du canton Caen 8. Il sera associé à Jézabel Sueur pour défendre leur union de gauche. Martine Lepetit et Gaëtan Wiart représentent pour leur part le Front National, quand Alexandra Beldjoudi et Jocelyn Parot présentent une lise écologiste. Enfin, Béatrice Dupont et Christian Letellier feront campagne sous les couleurs du Front de gauche.