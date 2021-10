Kiev (AFP). Ukraine: trois soldats tués dans l'Est après deux jours d'accalmie

Trois soldats ukrainiens ont été tués en 24 heures dans l'Est séparatiste prorusse après deux jours d'accalmie, a indiqué vendredi le porte-parole militaire ukrainien Andriï Lyssenko. "Trois militaires ont été tués et sept blessés au cours des dernières 24 heures", a déclaré M. Lyssenko sans préciser les circonstances de leur mort. L'armée ukrainienne n'avait déploré aucun mort au cours des deux précédents jours, laissant espérer enfin un véritable respect du cessez-le-feu, instauré formellement le 15 février. Selon le porte-parole, les combattants rebelles ont attaqué "avec des chars et des mortiers" les positions ukrainiennes dans les localités de Opytné, Vodiané et Avdiïvka, près des ruines de l'aéroport de Donetsk. Théâtre depuis la fin mai de combats et de bombardements incessants, l'aéroport est passé sous le contrôle total des rebelles le 23 janvier, mais les affrontements n'ont pas complètement cessé pour autant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir vendredi une réunion d'urgence sur le conflit ukrainien afin de débattre de la trêve dans l'Est séparatiste prorusse où se poursuit le retrait des armes lourds du front.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire