Ivres, ils mordent des policiers à Rouen

Police Secours est averti ce vendredi matin d'un vol de portefeuille, dans un bar rue Beauvoisine à Rouen. L'objet aurait été dérobé dans un sac à main. Les forces de l'ordre sont informées du fait qu'il s'agirait de deux voleurs qui prennent la fuite à bord d'un véhicule.

Arrivés rapidement sur place, les policiers aperçoivent le véhicule s'éloigner vers la rue Jean Lecanuet avant d'emprunter le tunnel Saint-Herblain à vive allure. Mais arrivés dans le tunnel, les fuyards percutent les trottoirs et accidentent leur véhicule. Ils prennent la fuite à pied. Manque de chance pour eux, les policiers les attendent à la sortie du tunnel.

Interpellés, les deux voleurs sont très agités. Ivres, ils insultent les policiers et en mordent un. Agés de 24 et 26 ans et domiciliés dans l'agglomération rouennaise, ils sont finalement emmenés au commissariat.