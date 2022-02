Louis Bertignac prépare un nouvel album

Le dernier album "Longtemps" de Louis Bertignac date de 2005. Ce dernier opus laissait la part belle aux sonorités Pop ce qui ne sera pas le cas avec "Grizzly" qui sortira le 14 mars prochain.

"Grizzly" mettra en avant des riffs et de nombreux solos de guitare. Les titres le composant seront plus rock et plus dynamiques. Il a été enregistré avec le batteur de Louis Bertignac, Cyril Atef avec qui il collabore dans le groupe "Band Of Gnawa".

Louis Bertignac sera en tournée dans toute la France à partir du 28 janvier. Il ne passera pas pour le moment par la Basse-Normandie mais devrait s'arrêter au Havre le 27 mai prochain dans la salle "Le Pasino".