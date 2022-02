Kanye West toujours aussi modeste

Kanye West s'était déjà illustré il y a un peu plus d'un an aux MTV Vidéo Music Awards en déclarant sur scène que la chanson de Taylor Swift ne méritait pas le prix qui lui été remis. A l'époque, le rappeur américain s'était pris les foudres du public présent et de son propre public.

Dernièrement Britney Spears a lancé un nouveau titre qui s'est classé très vite dans les premières positions des ventes aux Etats-Unis. Kanye West a alors déclaré très modestement sur le Twitter officiel de la chanteuse: "Britney, je suis très heureux pour toi et je vais te laisser être numéro un, mais le single de Jay-Z et moi est l'une des meilleures chansons de tous les temps !"

Le manager de Britney Spears a très vite réagi en déclarant "merci de nous laisser être numéro un...". Mais Kanye West a du s'apercevoir de sa boulette et a indiqué sur son propre profil Twitter qu'il blaguait et qu'il n'avait rien contre Britney Spears...

Kanye West aime décidemment faire parler de lui de cette façon, dommage qu'il ne communique pas un peu plus sur sa musique...