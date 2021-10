Un dixième télécentre dans l'Orne.

C'est le dixième télécentre dans ce département, mais celui-ci est un peu particulier, car situé sur le site universitaire d'Alençon.

Ce nouveau télécentre est implanté dans un bâtiment qui accueille déjà « In'Tech » : c'est un atelier d'innovation/création, incubateur et pépinière d'entreprises, géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon. L'objectif premier est de croiser sur ce site les compétence universitaires, et celles des entreprises.

Jean-Paul Vimont, Directeur général adjoint de la Chambre de Commerce et d'industrie d'Alençon :