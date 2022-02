Enfin une fois ce matin dans le buzz de l’Expresso nous revenons sur l’émission “On n’est pas couché” présentée par Laurent Ruquier tous les samedis soirs sur France 2.

D’habitude on s’intéresse à Eric Naulleau et Zemmour qui critiquent les invités. Et bien pour un coup, zoomons sur Jonathan Lambert qui a décidé d’imiter Jamy Gourmaud qui présente depuis plus de 10 ans l'émission C’est pas sorcier sur France 3.

Regardez...