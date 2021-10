Le dernier Loup, un film sans saveur de Jean-Jacques Annaud

Aujourd'hui je vous parle du dernier film de Jean-Jacques Annaud, « le dernier loup ». Après L'Ours en 1988 et Deux frères (avec des tigres) en 2004, c'est donc le chasseur des steppes de Mongolie qui est porté à l'écran par le Français.

Ce film est une adaptation d'un livre sorti en 2004 et intitulé »le totem du Loup ». Il a été écrit par un chinois qui a raconté une période de sa vie dans les années 60. Il 'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires.

Si le thème du loup vous intéresse ,je vous conseille donc d'acheter ce livre car j'ai trouvé ce film sans intérêt. Pour moi le seul point à retenir est la vie des Mongols nomades, en tout cas à l'époque décrite dans le film. On découvre leurs coutumes et les beaux paysages de la steppe, à différentes saisons . On frissonnera en hiver sous la neige et on sera frappé par la verdure éclatante durant l'été.

Par contre, les loups sont présents à l'écran, filmés à de nombreuses reprises mais la beauté de l'image ne s'applique pas à eux. Pas de photo saisissante, de nobles images. Seuls quelques yeux brillants pourront attirer le regard mais l'animal n'est en aucun cas sublimé par la réalisation de ce film.

Il faut aussi noter que si la cause animale vous tient à cœur, alors préparez vous à des moments difficiles car le loup est persécuté du début à la fin du film. Coups de massues, tirs à la carabine, dynamite, meurtres de louveteaux... rien ne sera épargné au spectateur et montré de façon très réaliste.

L'histoire est somme toute basique, et si on peut voir l'évolution d'un jeune citadin au contact de la vie rurale, je n'ai pas ressenti spécialement d'empathie à le voir évoluer, je ne me suis pas attachée aux personnages. Nous ne sommes jamais impliqués dans le film, nous restons à l'écart, bien conscient du début à la fin d'être sur un siège de cinéma, à côté de personnes enrhumés ou qui mangent du pop-corn.

Le dernier loup est un film sans saveur, qui aura au moins le mérite de nous faire découvrir une partie de la Chine et les traditions mongoles. Le loup, pourtant sujet du film, n'accroche pas le spectateur et n'a pas droit à de belles images. C'est un film entre 2 grands prédateurs qui se rendent coup pour coup : l'Homme et le Loup. Mieux vaut rester sur le livre et regarder un documentaire animalier.