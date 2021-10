Saint-Lô, le salon de l'habitat ouvre ses portes vendredi

Les vendredi 27, samedi 28 février et dimanche 1er mars, de 10h00 à 19h00 plus de 80 professionnels de la Manche exposent leurs produits et services au parc des expositions de Saint-Lô, de 10h00 à 19h00.

Construction, rénovation et amélioration de l'habitat

Le salon de l'habitat est destiné à celles et ceux qui ont des projets de construction, de rénovation ou d'aménagement de leur maison. Une occasion unique de rencontrer dans un même espace les entreprises régionales autour de la thématique de l'habitat, de la peinture aux cuisines, du chauffage à l'électricité, des picines à la menuiserie, de la maçonnerie au jardin...

En quelques heures, il est possible de comparer, découvrir, étudier, se renseigner... et signer !

Sophie Ferjani en guest

Le samedi 28 février, à partir de 11h00, Sophie Ferjani sera présente sur le salon. Elle est décoratrice et architecte d'intérieur. Depuis 2007, elle est présente à la télévision dans divers émissions sur M6 et Téva.

A 15h00, Sophie Ferjani donnera une conférence sur la déco et le home staging (La valorisation immobilière est un ensemble de techniques permettant de mettre dans les meilleures conditions un bien immobilier destiné à la vente ou à la location). La conférence sera suivi d'une séance de photos et de dédicaces.

Informations pratiques

Le salon est ouvert durant 3 jours au parc des expositions de Saint-Lô, de 10h00 à 19h00. L'entrée est à 3 euros, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Le parking est gratuit. Bar et restauration sur place.