Affaire Méjean : un chèque de 3 000 euros pour soutenir les parents de Magalie

Fruit de l'engagement de trois sapeurs-pompiers caennais, Ludovic Manière, Mickaël Bonno et Raphaël Bourland, ce chèque était une surprise pour les parents de Magalie Méjean. Une somme récoltée auprès de sponsors et de particuliers lors de la préparation de la Transmartinique (138 km, du nord au sud de l'île) que les trois hommes ont couru* en décembre dernier, en mémoire de la jeune femme. Un défi qu'il s'était lancé au lendemain de son inhumation. « Pour ne pas que l'affaire tombe dans l'oubli », a rappelé hier Mickaël Bonno.

A ce jour, la piste criminelle n'est toujours pas écartée. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte mais l'enquête piétine.

Rencontre impossible avec Christiane Taubira

Coïncidence, c'est hier, mercredi 25 février, que les parents de Magalie Méjean ont reçu pour la première fois un appel du juge d'instruction en charge de l'affaire. « Il nous a assuré que l'enquête continue », a indiqué Eric Méjean. Un simple coup de téléphone aux allures de victoire pour les proches de la victime qui confrontés à l’éloignement, se sentent tous les jours un peu plus impuissants. « Nous avons écrit trois fois à la ministre de la justice et n'avons pas eu de réponse de Christiane Taubira. Nous avons demandé à la rencontrer vendredi lors de sa venue à Caen. Ça n'a pas non plus été possible. »

La Garde des Sceaux a en revanche répondu à un courrier envoyé par Laurence Dumont, députée du Calvados (voir ci-dessous). « Une lettre type », regrette le père de Magalie.

* En un peu plus de 39h pour Ludovic Manière et Mickaël Bonno. Raphaël Bourland, blessé à la cheville au 15e kilomètre, a abandonné au 45e .