Athènes (AFP). Athènes s'est assuré un répit mais les questions se bousculent

Après s'être assuré un répit de quelques mois, le gouvernement grec d'Alexis Tsipras doit s'atteler à tenir ses promesses auprès de ses électeurs comme de ses partenaires, ce qui soulevait déjà mercredi des questions notamment sur la suite après juin. Mardi, Athènes a reçu le feu vert de la zone euro à l'extension jusqu'à fin juin, du programme d'aide qui maintient le pays à flot. En échange, M. Tsipras a pris des engagements de réformes, en essayant de ne pas trop renier ses promesses anti-austérité. La Vouli grecque et le Bundestag allemand doivent encore cette semaine donner leur aval au prolongement de l'aide. Malgré la grogne de certains élus conservateurs allemands, dont une petite fraction devraient voter "non", cette étape sera une formalité. Mercredi les taux d'emprunt grecs à dix ans renouaient d'ailleurs avec leur niveau de décembre, avant l'annonce de la tenue des élections. Pourtant déjà les questions se bousculaient, par exemple sur les échéances financières qui attendent Athènes dans les semaines à venir. Pour le moment les discussions entre le pays et ses partenaires n'ont pas abordé la question de la dette - montagne de 320 milliards d'euros qui représente 175% du PIB grec. Des prêts du Fonds monétaire international (FMI) doivent être remboursés en mars, et les Européens n'ont pas prévu de verser d'argent avant avril, date à laquelle ils veulent juger des avancées grecques sur les réformes. "Aucun euro ne sera versé avant" que le pays n'ait rempli ses engagements, a assuré à la radio le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble. Selon un sondage publié mercredi, seul un cinquième de ses compatriotes sont favorables à une extension de l'aide à la Grèce. - 'Ruptures nécessaires' - Autre gros point d'interrogation, la réalisation effective du programme ambitieux - mais non chiffré - mis sur la table, qui comporte un important volet de lutte contre la fraude et la corruption et de réforme de l'appareil d'Etat, chantiers maintes fois repoussés par les précédents gouvernements. Le FMI a jugé mardi que les promesses manquaient "d'assurances claires" sur la poursuite des réformes. Il y a encore "beaucoup de travail", a asséné mercredi la chancelière allemande Angela Merkel. "Le gouvernement va avancer très vite pour concrétiser" celles-ci, a assuré M. Tsipras lors d'une réunion du groupe parlementaire de son parti Syriza mercredi. Il s'est dit prêt à "toutes les ruptures nécessaires" avec les anciennes pratiques. Mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Sakellaridis, s'est félicité dans un entretien télévisé "des marges" du gouvernement, laissées par le caractère "général" des engagements pris. Des déclarations à l'intention de l'électorat de Syriza mais pas vraiment de nature à rassurer les Européens. - Et après? - Elu sur un message d'affranchissement de la tutelle des créanciers internationaux, qui ont demandé des réformes douloureuses en échange de 240 milliards d'euros d'aides depuis 2010, le Premier ministre, encore très populaire, a dû faire marche arrière sur plusieurs points. Le relèvement promis du salaire minimum n'est par exemple plus ni daté ni chiffré. Certaines voix dissonantes à gauche se sont déjà fait entendre. Dans le débat surgissait déjà aussi la question de l'après. Quelle forme prendra le "nouveau contrat" que la Grèce veut conclure avec ses partenaires d'ici fin juin? Le journal allemand Rheinische Post faisait circuler mercredi un chiffre pour un éventuel troisième programme d'aide, 20 milliards d'euros, sur la foi de sources à Berlin. Il est "beaucoup trop tôt" pour parler d'un troisième programme, a réagi le porte-parole de M. Schäuble. Ce serait pour Athènes un sérieux revers que de devoir se soumettre à nouveau à un programme assorti de conditions draconiennes et alors que les précédents (en 2010 puis en 2012) ont volé leur "dignité" aux Grecs, selon les dires du bouillant ministre des Finances Yanis Varoufakis. La Grèce préfèrerait une ligne de crédit, mais "il est plus probable qu'on aille sur un nouveau programme", confiait mardi un haut responsable européen. Les quatre prochains mois seront "une négociation quotidienne", a reconnu le ministre grec de l'Emploi Panos Skourletis.

