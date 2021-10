Granville : bataille pour la caserne Bazeille !

Catherine De Vos, présidente de Vie et Mémoire du Vieux Granville, remue ciel et terre à propos de la Caserne Bazeille. Parmi les 4 bâtiments du site des casernes militaires, c'est le plus ancien, et le plus prestigieux.

Datant de Louis XV, le bâtiment, en granit de Chausey, pourrait finir saucissonné en apparements. La mairie de Granville projette de s'en débarasser. Ce qui fait bondir Catherine De Vos. Actuellement à la Halle au blé, le musée de la ville devrait, selon elle, être valorisé dans ce bâtiment. Elle explique son action, qui emporte un franc succès:





C-De Vos sur la caserne Bazeille Impossible de lire le son.

Dans la foulée, elle donne un "coup de gueule" sur les pratiques de transformation de la haute ville: