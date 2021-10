Francfort (AFP). La BCE dévoile le nouveau billet de 20 euros

La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé mardi le nouveau billet de 20 euros qui doit être mis en circulation le 25 novembre, troisième coupure de la nouvelle série de billets baptisée "Europe", censée rendre plus difficile la contrefaçon. "Le nouveau billet entrera en circulation le 25 novembre de cette année. A la date de ce lancement, l'Eurosystème aura imprimé plus de 4,3 milliards de ces billets", a souligné lors d'une conférence de presse le président de l'institution Mario Draghi. Teinté de bleu et de beige, le nouveau billet de 20 euros "représente une avancée technologique dans le domaine de la fabrication des billets, car il comporte un nouveau signe de sécurité novateur, à savoir la fenêtre portrait située dans l'hologramme", a souligné la BCE dans un communiqué. Face à la lumière, ce nouveau système permet de rendre transparente la fenêtre placée en haut à droite de la coupure et d'y faire apparaître un portrait d'Europe. Cette princesse de la mythologie grecque, séduite et enlevée par le dieu Zeus métamorphosé en taureau, a par la suite donné son nom au continent. "Il s'agit d'une sécurité tout à fait nouvelle. Le billet de 20 euros est la coupure la plus attaquée par les faussaires. Même si le pourcentage de fraude reste faible, il est important d'avoir toujours une longueur d'avance sur la contrefaçon", a déclaré à l'AFP Jean-Michel Grimal, chef de la division développement fiduciaire au sein de la BCE. En moyenne, on compte dans la zone euro 47 billets contrefaits par million de coupures, a précisé M. Grimal, assurant que ce ratio est "faible par rapport à d'autres monnaies". En outre, comme pour les nouvelles coupures de 5 et de 10 euros, le nouveau billet de 20 euros sera doté d'un nombre couleur émeraude, avec effet lumineux et changement de teinte -il passe du vert au bleu selon la manière dont le billet est penché- qui complètera le portrait en filigrane, visible par transparence. La BCE avait déjà lancé en mai 2013 le nouveau billet de 5 euros et celui de 10 euros en septembre dernier. Les autres coupures de 50, 100, 200 et 500 euros de la série "Europe" seront également progressivement remplacées au cours des prochaines années. "Il y a actuellement 17,5 milliards de billets d'euros en circulation. La valeur totale de ces billets a atteint 1.000 milliards d'euros pour la première fois en décembre 2014", a ajouté M. Draghi.

