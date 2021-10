Départementales : deux UMP et six candidats en lice pour le canton de Courseulles

Élément remarquable des prochaines élections dans ce canton, un duel fratricide entre deux représentants de l'UMP : Cédric Nouvelot, secrétaire départemental du parti, accompagné par Christine Durand et François de Bourgoing, conseiller général sortant du canton de Ryes, qui se présente avec Mirella Regard. Plus loin à leur droite, le Front National comptera un binôme composé de Sylvain Pichery et de Danièle Folliot.



Jean-Pierre Lavisse, conseiller général depuis 2011 sur le canton de Creully, représentera les couleurs du Parti socialiste aux côtés de Chrystèle Pouchin. Une liste divers gauche sera également présente avec Sylvain Lannehard et Fabienne Lisse, tout comme un binôme du mouvement politique d'émancipation populaire – Yves Rouillé et Véronique Rivière–, dont c'est la seule représentation dans le grand Ouest.