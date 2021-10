Débat sur la gratuité des bus urbains à Alençon

Cette idée des bus urbains gratuits pour le susagers, avait déjà été soutenue par la liste Front de Gauche lors des dernières élections municipales à Alençon. Elle est reprise par l'association Alternative Citoyenne, issue de cette liste municipale, et qui compte une trentaine de membres réguliers et une vingtaine de sympathisants. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais de susciter le débat, de travailler le dossier pour voir ce qui est possible ou pas, et d'entendre ce qu'en pense la population.

Les transports urbains de la Communauté Urbaine d'Alençon sont largement financés par les entreprises locales : environ 1 million 800.000€ sur les 2 millions et demi annuels de coût de fonctionnement. Actuellement, la billetterie représente quelques 600.000€ de recettes annuelles, qu'il faudrait donc financer … autrement.

Utopie ? Pas vraiment, les bus sont déjà gratuits dans quelques 25 villes en France, de Bar le Duc à Manosque, de Châteauroux à Gap.

Quelles conséquences sur le budget de la Communauté Urbaine d'Alençon ? la gratuité améliore-t-elle le service rendu ? Augmente-t-elle la fréquentation des transports en commun ? Toutes ces questions seront abordées lors d'un débat public qui aura lieu mercredi 4 mars à 20h, salle Baudelaire à Alençon, avec des représentants de villes où les transports urbains fonctionnent déjà gratuitement, pour les usagers.

Gérard Pommier, de « Alternative Citoyenne » :

Actuellement, les bus sont déjà gratuits dans 25 villes en France. Alençon serait la première en Normandie.