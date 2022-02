Cherbourg lance un vaste inventaire de la faune et la flore de la ville

C'est une première en France! La mairie de Cherbourg a décidé de s'associer l'expertise de scientifiques du Nord Cotentin pour dresser un inventaire le plus complet possible sur la flore et la faune locale. Du jamais vu jusqu'aujourd'hui dans une commune de l'hexagone.

Cela fait pourtant déjà plusieurs années que le service embellissement de Cherbourg photographie et identifie les espèces locales. Plusieurs centaines de fiches ont déjà été réalisées mais voilà on est encore bien loin du compte.

D'où cette convention signée avec des scientifiques. Les experts sont chargés de dresser un inventaire encore plus vaste afin de fournir une série de recommandations sur le mode de gestion approprié pour chaque terrain.

Concretement, la démarche vise à adapter les plantations et l'entretien des terrains en fonction de tous les éléments vivants qui peuplent le site.

Une démarche très innovante et surtout très écolo qui devrait durer trois ans et faire de Cherbourg un exemple dans ce domaine en France.