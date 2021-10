The Voice, les dernières auditions à l'aveugle samedi dernier, retrouvez le replay

Les équipes de nos coachs enfin au complet



De manière officielle, chaque équipe se doit, à la fin des auditions à l'aveugle, d'être composée de seize talents. Il ne restait donc, avant cette dernière soirée d'auditions, plus qu'une place dans les équipes des coachs Zazie et Florent Pagny, et deux chez Jenifer et Mika... Mais il existe une règle que vous connaissez, celle du joker, qui permet aux coachs de recruter un dernier talent en cas de coup de cœur absolu. Possiblement donc, c'est avec dix-sept talents que certains coachs attaqueront la phase des battles...

Et maintenant... place aux battles !

L'adage est le même : après la pluie arrive le beau temps, et succéderont donc à cette dernière soirée d'auditions à l'aveugle la fameuse et tant attendue phase des battles, et ce dès le 28 février prochain ! Préparez-vous, car les talents qualifiés seront prêts comme jamais, préparés par leurs coachs mais aussi par des invités de marque: ainsi, Julien Doré et Fanny Ardent viendront donner un coup de main aux coachs, mais aussi Garou et Louis Bertignac, de retour dans The Voice après en avoir été coach durant plusieurs saisons !

En attendant ces fameuses battles, ne manquez pas de revivre si ce n'est pas déjà fait cette dernière soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 4