Cinq vols à l'étalage en deux jours au centre commercial Saint-Sever

A 16h ce vendredi 20 février, les policiers sont appelés par le centre commercial Saint-Sever. Les agents de sécurité leur présentent trois mineures auteurs d'un vol en réunion. Trois jeunes femmes âgées de 14, 15 et 17 ans, toutes domiciliées à Rouen. Interpellées grâce à la vidéo surveillance, deux d'entre elles ont dérobé plusieurs articles de maquillage pendant qu'une troisième tentait de les soustraire au regard de la caméra. Montant estimé des vols : environ 60 €.

A 17h30, la police est requise par le magasin Go Sport. Un homme en est sorti avec une paire de baskets dissimulée dans une sacoche. Des chaussures coûtant 60 € et dont il avait préalablement retiré l'antivol et les étiquettes. Agé de 25 ans et habitant Grand-Quevilly, il a été interpellé par les policiers.

A 18h50, c'est au tour de deux adolescentes de 15 et 16 ans, domiciliées respectivement à La Bellière et à Canteleu, d'être appréhendées par les agents de sécurité, après avoir volé différents bijoux dans plusieurs enseignes du centre commercial, pour un montant total estimé à 90 €.

Du saumon et des manettes de Playstation

Le lendemain, samedi 21 février à 19h20, un homme de 47 ans reconnaît avoir volé plusieurs paquets de saumon ainsi que des bougies. Il est intercepté par des agents de sécurité. Au même moment, dans le même magasin Leclerc, le responsable de la sécurité désigne aux policiers un homme auteur du vol de deux manettes de Playstation 3. Il a profité du fait que son épouse payait en caisse quelques articles pour franchir la caisse avec les produits, d'un montant total de 80 €, dissimulés sous sa veste. Il a reconnu les faits. De la résine de cannabis a également été retrouvée sur lui.

Par ailleurs, un autre vol à l'étalage a été commis samedi 21 février à 15h30 aux Docks 76 par un mineur âgé de 15 ans et domicilié à Rouen. La victime : le magasin Pita Rosso, dépouillé d'une paire de chaussures. Le jeune homme a vite été interpellé par les vigiles du magasin.