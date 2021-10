Rouen : le voleur fait passer du whisky pour des carottes

Ce vendredi après-mid, un agent de sécurité du magasin Leclerc aperçoit un mineur passer aux caisses automatiques pour acheter deux bouteilles de whisky. Il décide de le contrôler et se rend compte que le jeune homme avait collé, sur l'une des bouteilles, une étiquette de carottes en vrac provenant du rayon fruits et légumes et facturant 2,78€.

Le jeune homme avait réitéré la manoeuvre à deux reprises : résultat, il achète deux grandes bouteilles de whisky d'une valeur de 84 € à... 5,56 €. Mais la vigilance de l'agent de sécurité l'empêche de s'en tirer à bon compte. Agé de 16 ans et domicilié à Rouen, il a été interpellé.